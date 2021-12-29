Происшествия

За поножовщину пскович отправился в колонию на 2 года

Псковский городской суд вынес приговор местному жителю, который обвиняется в поножовщине и уклонении от административного надзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что с 21 по 22 декабря 2020 года подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения в доме своего знакомого. Во время застолья мужчина ударил ножом в грудь другого гостя. В результате злоумышленник нанес здоровью потерпевшего тяжкий вред, опасный для жизни.

Суд признал псковича виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ, а также части 1 статьи 312.1 УК РФ, и назначил тому наказание в виде лишения свободы на 2 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.