Происшествия

Псковичи попались на краже виски и кофе

Росгвардейцы задержали двух жителей Пскова за кражи в магазинах 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 17:11 наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в охраняемом магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 31-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел кофе, не заплатив за него.

В тот же день в магазине, расположенном на Крестовском шоссе, сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку виски.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.