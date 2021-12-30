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Псковичи попались на краже виски и кофе

30.12.2021 09:52|ПсковКомментариев: 1

Росгвардейцы задержали двух жителей Пскова за кражи в магазинах 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 17:11 наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в охраняемом магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 31-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел кофе, не заплатив за него.

В тот же день в магазине, расположенном на Крестовском шоссе, сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку виски.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.

Теги: #кража #Росгвардия #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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