Происшествия

На председателя порховского КУМИ завели дело за незаконные бюджетные траты

В отношении председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Порховского района возбудили уголовное дело за незаконные бюджетные траты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что КУМИ и «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки» заключили договор подряда на выполнение кадастровых работ на сумму 448 тысяч рублей. В результате председатель комитета не обеспечила соблюдение требований законодательства и превысила бюджетные обязательства.

В отношении нарушительницы возбудили административное дело, предусмотренное статьей 15.15.10 КоАП РФ (Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств). Постановление с материалами проверки направили на рассмотрение мировому судье участка №23 Порховского района. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.