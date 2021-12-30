Происшествия

В Великолукском районе осудили убийцу, скинувшего труп жертвы в реку

Великолукский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Фото с места происшествия

7 января подсудимый в состоянии алкогольного опьянения взял кухонный нож и пять раз ударил им потерпевшего в грудь и один раз в шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый перевез тело погибшего на автомобильный мост через реку Ловать на территории Великолукского района и бросил в реку.

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Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.