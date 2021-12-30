Происшествия

Розыск пропавшей без вести женщины продолжается в Псковской области

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение пропавшей без вести Галины Королевой,1951 года рождения. По имеющимся данным, 23 августа 2019 года она ушла из дома. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.