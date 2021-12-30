Происшествия

Жителя Струг Красных осудили за контрабанду сильнодействующего вещества

Жителя поселка Струги Красные осудили за контрабанду сильнодействующего вещества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что летом этого года мужчина совершил незаконное перемещение через государственную границу России препарата для похудения, заказанного из Республики Беларусь через интернет. Оказалось, что средство содержало в составе запрещенное сильнодействующее вещество общей массой 8 граммов.

Суд признал злоумышленника виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 226.1 УК РФ, и назначил тому наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на один год. Приговор пока в законную силу не вступил.