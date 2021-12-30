Происшествия

Хакеры в новогоднюю ночь атаковали сайты ФСБ и Минюста

Хакеры, по сведениям «Гулагу.net», в новогоднюю ночь атаковали сайты ФСБ и Министерства юстиции.

Правозащитный проект отмечает, что официальные интернет-страницы ведомств работали с перебоями, а после 2 часов ночи появилось сообщение о проведении технических работ.