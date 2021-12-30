Происшествия

Росгвардейцы задержали похитивших продукты и алкоголь псковичей

Росгвардейцы в Пскове 5 января задержали мужчину и женщину, подозреваемых в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Так, в 14.28 из магазина на улице Труда поступил сигнал «Тревога». Прибывший на место экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал 55-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания на сумму 3000 рублей.

Кроме того, в 15.30, в магазине на улице Коммунальной росгвардейцы задержали 45-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки. Для дальнейшего разбирательства задержанных передали полиции.