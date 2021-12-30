Происшествия

Двух мужчин в Великих Луках задержали за кражу алкоголя

Росгвардейцы задержали в Великих Луках мужчин, подозреваемых в кражах из магазинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ведомства по Псковской области.

6 января в 18.20 в магазине на улице Рабочей сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 32-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел спиртное и продукты, при этом не заплатив за них.

В этот же день в 18.50 в магазине на проспекте Ленина сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 26-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала бутылку виски.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.