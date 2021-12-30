Происшествия

Псковичка попалась на краже алкоголя в Рождество

Женщина 1980 года рождения попалась на краже алкоголя в магазине в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

7 января в 23.40 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Мирной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала спиртные напитки.

По факту кражи проводится проверка, добавили в ведомстве.