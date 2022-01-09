Происшествия

Неисправный обогреватель стал причиной пожара в Пустошкинском районе

Два пожара произошло в Псковской области в последний день зимних каникул, 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В 14:43 поступило сообщение о возгорании в деревне Липовец Опочецкого района. В жилом доме огнем поврежден пол. Пожар начался из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи.

А в 19.50 в деревне Поддубье Пустошкинского района выгорела квартира в одноэтажном многоквартирном доме. Предположительная причина - неисправность отопительного электрооборудования.