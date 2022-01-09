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За разбой с ножом предстанет перед судом пскович

Пскович предстанет перед судом за разбой с ножом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в феврале 2021 года 45-летний мужчина приехал к знакомому в одну из деревень Палкинского района. Там он, угрожая ножом, потребовал у потерпевшего пять тысяч рублей. Местный житель испугался и выполнил требования нападавшего. После этого вымогатель ушел.

В прокуратуре отметили, что ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, он имеет отрицательные характеристики по месту жительства.

Сейчас псковича обвиняют в совершении преступления по части второй статьи 162 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.