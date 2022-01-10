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Пскович украл из магазина продукты на две тысячи рублей

10.01.2022 11:41|ПсковКомментариев: 0

Псковские росгвардейцы задержали местного жителя, совершившего кражу из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны принял сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на Октябрьском проспекте. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 30-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания. Общая сумма ущерба составила 2100 рублей.

По данному факту проводится проверка.

Теги: #продукты #Росгвардия #задержание
Источник: Псковская Лента Новостей
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