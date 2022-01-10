Происшествия

Пскович украл из магазина продукты на две тысячи рублей

Псковские росгвардейцы задержали местного жителя, совершившего кражу из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны принял сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на Октябрьском проспекте. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 30-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания. Общая сумма ущерба составила 2100 рублей.

По данному факту проводится проверка.