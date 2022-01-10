Происшествия

Великолучанка погибла при пожаре в собственной квартире

Пенсионерка погибла при пожаре в своей квартире в Великих Луках 10 января. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото здесь и далее: «Великолукская правда. Новости»

Возгорание произошло в 9.52 в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома на улице Стадионной, 13/22.

Как сообщает отдел надзорной деятельности по городу Великие Луки, в результате пожара погибла хозяйка квартиры, женщина 1947 года рождения.

Предположительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.