Женщина попалась на краже алкоголя в Пскове

47-летняя женщина попалась на краже спиртных напитков в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
10 января в 12:23 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая пронесла через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них. По данному факту проводится проверка.