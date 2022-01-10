Женщина попалась на краже алкоголя в Пскове

До двух третей компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году

В МИД зарегистрировали около 1600 граждан, желающих вернуться в Россию из Казахстана

До -7 градусов ожидается в Псковской области 10 января

Шойгу заявил об информационной войне на всех фронтах

Пожарные призвали псковичей не применять самодельные приборы для обогрева

Более 31,5 тысячи псковичей ревакцинировались от COVID-19

Еще шесть человек умерли от коронавируса в Псковской области

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина

Псковичей приглашают на службу в полицию и обещают отпуск до 40 дней

В Госдуме предложили забирать у богатых до половины дохода