Происшествия

Семейный скандал в Невельском районе закончился стрельбой

Семейный скандал в деревне Кубок Невельского района закончился стрельбой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

30 декабря 2021 года жительница деревни Кубок обратилась в МО МВД России «Невельский» с заявлением о семейном конфликте. Также сообщалось, что во дворе дома были слышны выстрелы.

Прибыв на место происшествия, полицейские в ходе разбирательства обнаружили и изъяли у местного жителя 1979 года рождения немецкую винтовку «Маузер 98» времен войны, а также около 30 различных патронов.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Изъятую винтовку направили для проведения необходимой экспертизы, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.