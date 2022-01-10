Происшествия

Дачный дом сгорел из-за короткого замыкания проводки в Великолукском районе

Дачный дом сгорел из-за короткого замыкания электропроводки в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Пожар произошел вчера, 10 января, в 23.41 в деревне Борки. Там сгорела кровля дома, а также второй и первый этажи строения. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на втором этаже.

Кроме того, нежилой дом загорелся в деревне Карсаковы Гривы в Дедовичском районе вчера в 18.52. Пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также стала известна причина возгорания в жилом двухэтажном доме, при котором погибла хозяйка одной из квартир - женщина 1947 года рождения. В квартире на втором этаже из-за нарушений правил безопасности при использовании печи загорелся мусор.