Происшествия

Более 80 нарушителей выявили псковские пограничники в праздничные выходные

Более 80 нарушителей выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в праздничные выходные в ходе мероприятий по контролю за соблюдением режима государственной границы и правил пограничного режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

За нарушение правил пограничного режима задержали и привлекли к административной ответственности более 20 правонарушителей.

Только в Гдовском районе за первые дни наступившего нового года выявили порядка 20 рыбаков, вышедших на лед Псковско-Чудского водоема в темное время суток, рассказали в ведомстве. В соответствии с действующим законодательством с наступлением темного времени суток запрещается находиться в 100-метровой полосе местности, прилегающей к российским берегам Чудского, Теплого и Псковского озер, а также реки Нарвы. Кроме того, в светлое время суток выход судов (средств) из пунктов базирования на указанные водоемы осуществляется с уведомлением за 2 часа до выхода судна (средства) по телефонной связи или радиосвязи пограничного органа или его подразделения.

За нарушение режима государственной границы задержали порядка 60 иностранных граждан. В их числе выявили тех, кому въезд на территорию России не разрешен. В отношении трех иностранцев возбудили уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.

Пограничное управление напоминает о необходимости строгого соблюдения административно-правовых режимов, установленных на государственной границе и приграничной территории, за нарушение которых законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.