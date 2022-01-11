Происшествия

За год при пожарах в Псковской области погибли 90 человек

90 человек погибли при пожарах в Псковской области в 2021 году, еще 48 человек получили травмы. Гибели детей допущено не было. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Всего за год на территории Псковской области зарегистрировали 3 589 пожаров, они нанесли ущерб в размере 22 млн 168 тысяч рублей. Причинами пожаров стали:

неосторожное обращение с огнем – 2 842 случая;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 284 случая;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 263 случая;

поджоги – 92 случая;

на транспорте – 74 случая;

иные – 34 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировали 1 343 пожара, которыми причинен ущерб в размере 8 млн 118 тысяч рублей. Погибли 27 человек, из них 9 человек были в нетрезвом виде. В сельской местности за текущий период зарегистрировали 2 246 пожаров, материальный ущерб составил 14 млн 50 тысяч рублей. При пожарах погибли 63 человек, из них в нетрезвом виде были 11.

За 2021 год в жилом секторе зарегистрировали 985 пожаров с ущербом в размере 10 млн 5 тысяч рублей. Погибли 85 человек. Среди основных причин возгораний:

неосторожное обращение с огнем – 444 случая;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 231 случай;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 213 случаев;

поджоги – 56 случаев;

на транспорте – 19 случаев;

иные – 22 случая.

Всего за год на территории региона огонь уничтожил 467 строений, 2334,7 квадратных метров площадей, 52 единицы автотранспорта. Пожарным удалось спасти 838 человек; материальные ценности на сумму 52 млн 779 тысяч рублей; 1 152 строения и девять единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 30 человек были пенсионного возраста; 50 – лица без определенного рода деятельности, семь рабочих и три инвалида.