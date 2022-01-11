Происшествия

Пожар в жилом доме на две семьи произошел в Усвятах

Пожар в жилом доме на две семьи произошел в Усвятах вчера, 11 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Жилой дом на улице Высокой в Усвятах загорелся в 13.31. Здесь в квартире №1 огонь повредил стену и потолок кухни. Кроме того, кухня, прихожая и комната оказались закопченными. Также при пожаре закоптились стена и потолок в кухне квартиры №2. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на кухне в квартире №1.

Еще один пожар в жилом доме случился в деревне Грибули Палкинского района. Дом на улице Молодежной загорелся в 16.21. Огонь повредил стену дома. Причиной этого стала неисправность печного оборудования.

Кроме того, хозяйственная постройка сгорела в СНТ «Череха» в Псковском районе. Пожар произошел в 15.43. Возгорание случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования внутри хозяйственной постройки

Баня сгорела в деревне Жидилов Бор в Псковском районе. Пожар случился вчера, в 20.21, из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и использовании печи.