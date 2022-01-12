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Ребенок поскользнулся и получил перелом в Ботаническом саду Пскова

Ребенок получил перелом в Ботаническом саду Пскова. Об этом сообщила мать пострадавшего в Instagram-аккаунте губернатора.

«В Ботаническом саду устроили развлечения для детей. Но нигде не сказано, что там очень скользко и раскатано до льда. Мой ребенок упал и сломал тазовую кость», - рассказала женщина.

«Согласна с вами, там каток!» - поддержала ее псковичка. «Сложно следить за детьми, когда сам едва стоишь на этом катке», - добавила другая.

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Как сообщает ГТРК «Псков», за первые 11 дней января в псковский травмпункт поступили 349 человек с переломами. Одним из самых травмоопасных мест назван Ботанический сад.

Также врач отделения неотложной травматологической помощи Псковской областной больницы Вадим Букша рассказал, почти каждый день по 5-8 человек, которые катались на ватрушках, поступают в медучреждение с травмой позвоночника.