Происшествия

Невельские пограничники нашли в машине россиянина сигареты на миллион рублей

Попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации крупной партии табачных изделий пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Пограничники в Невельском районе остановили для проверки документов легковой автомобиль УАЗ, которым управлял россиянин 1988 года рождения. Они осмотрели салон, багажное отделение и нашли более 23 тысяч пачек сигарет иностранного производства, которые перевозились без необходимых товарно-сопроводительных документов. По предварительной оценке, стоимость табачных изделий составила свыше одного миллиона рублей.

Табачную продукцию изъяли и передали сотрудникам полиции для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.