Происшествия

Три пожара произошли в домах Псковской области из-за проблем с печью

Три пожара произошли в домах Псковской области из-за проблем с печью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Садовый дом сгорел в деревне Малые Льзи Плюсского района вчера, 12 января, в 11.21. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Еще один пожар из-за нарушения правил безопасности при использовании печи произошел в доме на улице Псковской в Порхове в 11.40. Здесь выгорели по всей площади кровля и чердак. Также огонь повредил пристройку к дому и ее кровлю.

По той же причине произошло возгорание в жилом доме деревни Усть-Долыссы Невельского района. Пожар произошел в 20.14. Здесь в отопительной печи в кухне сгорела сажа.

Кроме того, пожарные приняли вызов из деревни Старая Пустошка Пустошкинского района. Здесь в 15.25 в комнате жилого дома загорелся диван. Комната оказалась закопченной по всей площади. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.