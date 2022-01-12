Происшествия

Дедовичского наркомана со стажем отправили в колонию

Ранее судимого жителя Дедовичского района приговорили к лишению свободы за незаконный сбыт наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

7 сентября 2021 года к подсудимому обратился гражданин, выступающий в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в роли закупщика наркотических средств. Находясь возле территории стадиона, он передал мужчине 1200 рублей в качестве оплаты за приобретение наркотика. Подсудимый забрал деньги себе, а закупщику передал наркотик массой 0,13 грамма.

Житель Дедовичского района полностью признал вину в совершении инкриминируемого преступления. Он пояснил, что он сам несколько лет употребляет наркотики, которые заказывал через сайт в интернете. Дома у него имелось наркотическое вещество. Однако наркотики за деньги знакомым не сбывал. 7 сентября ему несколько раз звонил хороший знакомый и уговорил продать это наркотическое вещество.

Дедовичский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.