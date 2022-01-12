Происшествия

За кражу кошелька из-под матраса осудили жителя Дедовичского района

Дедовичский районный суд вынес приговор по делу о краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 3 ноября 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в комнату к проживающей вместе с ним матери. Воспользовавшись ее отсутствием, злоумышленник поднял матрас на кровати и похитил оттуда кошелек, в котором находилось 40 000 рублей. После этого он скрылся с места преступления.

Подсудимый полностью признал свою вину и добровольно погасил причиненный ущерб. Потерпевшая указала, что претензий к нему не имеет. Дело рассмотрели в особом порядке.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ и назначил ему наказание в виде исправительных работ на 5 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор суда пока не вступил в законную силу.