Происшествия

25 детей госпитализировали в Пскове после катания на ватрушках

25 детей госпитализировали в Пскове на праздничных выходных после катания на ватрушках. Об этом сообщил детский врач-ортопед, травматолог Псковской детской областной больницы Павел Шпак.

«За десять дней каникул поступило 164 человека, из них 25 госпитализированы, и это все уже тяжелые травмы. Если раньше у нас были черепно-мозговые травмы легкой степени, то теперь поступают с рвотой, потерей памяти и так далее. На треть все эти травмы обусловлены ватрушками. В первую очередь, из-за катания с горки в местах не приспособленных для этого. Это врезание друг в друга, врезание в дерево», - рассказал он.

«МК в Пскове» выяснил, с какими травмами поступали в медучреждение дети, насколько часто случаются травмы из-за петард или другой пиротехники и нужна ли юным пациентам реабилитация. Подробности читайте здесь.