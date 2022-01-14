Происшествия

Невельские полицейские спасли женщину из горящего дома. ФОТО

Сотрудники полиции в Невельском районе спасли из горящего дома 56-летнюю женщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Вечером 12 января в местную полицию поступило сообщение от мужчины из деревни Усть-Долыссы о том, что в его доме возник пожар и в помещении находятся люди. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа в составе заместителя начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Невельский» Андрея Фомченко и старшего оперуполномоченного Дмитрия Иванова и старшего инспектора по делам несовершеннолетних Зои Лещенко.

В момент получения информации о пожаре в деревне Усть-Долыссы полицейские возвращались из расположенной недалеко деревни Завруи Невельского района, куда выезжали для разбирательства семейного скандала. «Это позволило им прибыть в Усть-Долыссы по указанному адресу буквально в течение нескольких минут», - отметили в пресс-службе.

В доме заявителя, который встретил прибывших полицейских во дворе, наблюдалось сильное задымление, а из трубы вырывались искры и языки пламени. «Выяснилось, что в помещении находилась 56-летняя женщина. Войдя в жилище, полицейские обнаружили ее в комнате на тахте у печи. Самостоятельно выйти на улицу гражданка была не в состоянии. Потерпевшую сразу же эвакуировали, а затем в служебном автомобиле оказали первую медицинскую помощь и привели в сознание», - рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции с помощью имевшихся подручных средств предприняли экстренные меры для ликвидации очага возгорания. «Они стали тушить печь, потолочные перекрытия и другие элементы конструкции строения, которые уже охватывал огонь. К моменту прибытия медиков и пожарных возгорание было практически локализовано», - рассказали в УМВД.

В ходе спасательных работ тяжких последствий инцидента удалось избежать. Никто из людей не пострадал. За решительные и профессиональные действия в экстремальной ситуации полицейские будут поощрены, добавили в ведомстве.