Происшествия

Розыск пропавшей в ноябре женщины продолжается в Пскове

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает разыскивать Маргариту Кислову 1992 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, псковичка 16 ноября 2021 года ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 28-29 лет, рост около 155-158 сантиметров, худощавого телосложения, лицо округлой формы, русые волосы до плеч, серо-зеленые глаза, дугообразные брови, уши с проколами.

Женщина была одета в черную матерчатую куртку на молнии с капюшоном, джинсовые темно-синие брюки и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Маргариты Кисловой, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.