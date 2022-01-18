Происшествия

В Пустошке будут судить участников преступной группы за серию умышленных преступлений

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех человек в возрасте от 38 до 53 лет. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении двух эпизодов кражи, грабеже, угоне, незаконном обороте оружия и убийстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 25 ноября 2020 года трое обвиняемых украли из магазина в городе Великие Луки продукты питания и алкоголь, после чего скрылись с места преступления.

В середине декабря 2020 года сожительствующие обвиняемые обворовали дом знакомого в Опочецком районе, похитив телевизор, несколько телефонов и другую технику для дома на общую сумму свыше 20 тысяч рублей.

Во второй половине декабря один из обвиняемых ногой выбил входные двери в дом матери бывшего возлюбленного своей сожительницы в Великолукском районе, откуда открыто похитил мобильный телефон ее сына.

29 декабря в Псковском районе он же угнал автомобиль такси, на котором вместе с подельницей отправился к знакомым для празднования Нового года.

Желая избежать задержания, они проследовали в обратном направлении в Пустошкинский район, где в ночь на 31 декабря обвиняемая ударила ножом в сердце хозяина дома. Мужчина сказал, что она неважно выглядит.

По ходатайству следствия двое фигурантов были заключены под стражу и в настоящее время находятся в следственном изоляторе.

В ходе работы по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений один из обвиняемых подал заявление о явке с повинной в связи с имевшим место случаем продажи им в первой половине ноября 2020 года огнестрельного оружия, которое в ходе следственных мероприятий было изъято из незаконного оборота.

«Вся цепочка преступлений была раскрыта начиная с первого эпизода кражи. Выйти на их след удалось благодаря экспертным возможностям – администрация магазина, заподозрив кражу, обеспечила сохранность объектов, к которым могли прикасаться предполагаемые злоумышленники. Так, в ходе проведенной по постановлению следователя дактилоскопической судебной экспертизы было установлено, что отпечатки пальцев рук оставлены одним из фигурантов, который предварительно был вычислен по криминалистическим учетам как ранее судимое лицо, - рассказали в ведомстве. - Изучение личности обвиняемых показало, что двое из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни и здоровья, половой свободы, а также собственности. Так, обвиняемая дважды привлекалась за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходов в отношении своих прежних сожителей. Общий срок нахождения в местах лишения свободы у каждого из них составил порядке 20 лет».

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.