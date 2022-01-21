Происшествия

В Пскове и Великих Луках обнаружены фальшивые деньги

В Пскове и Великих Луках обнаружены денежные знаки с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. В областном центре 20 января в кассе одной из организаций обнаружена фальшивая тысячерублевая купюра. По имеющимся данным, она поступила в выручке с псковской АЗС. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках в тот же день в местном финансовом учреждении выявили фальшивую купюру достоинством пять тысяч рублей. Есть сведения, что поступила она из Торопецкого района Тверской области. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность!

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, а также используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите об этом в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.