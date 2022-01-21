Происшествия

Жилой дом и баня горели в Псковской области

Короткое замыкание электропроводки и аварийный режим работы электрооборудования, предположительно, стали причинами пожаров в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, ранним утром в субботу в деревне Орша Новоржевского района в жилом доме огнем повреждена кровля на площади 10 квадратных метров. Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования на веранде.

Вечером того же дня в Пскове (Известковый переулок) в бане огнем была повреждена стена предбанника на площади 4 квадратных метра. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри предбанника.