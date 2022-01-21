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Происшествия

Жилой дом и баня горели в Псковской области

23.01.2022 22:00|ПсковКомментариев: 0

Короткое замыкание электропроводки и аварийный режим работы электрооборудования, предположительно, стали причинами пожаров в Псковской области. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, ранним утром в субботу в деревне Орша Новоржевского района в жилом доме огнем повреждена кровля на площади 10 квадратных метров. Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования на веранде. 

Вечером того же дня в Пскове (Известковый переулок) в бане огнем была повреждена стена предбанника на площади 4 квадратных метра. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри предбанника.    

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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