Происшествия

«В дом с вилами»: полиция разбирается в конфликте жителей великолукской деревни. ВИДЕО

Женщина с вилами пыталась ворваться в дом жителей деревни Гречухино Великолукского района, но, не сумев открыть запертую дверь, вышла на улицу и несколько раз ударила сельскохозяйственным инструментом транспортное средство, припаркованное во дворе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила хозяйка дома.

Видео здесь и далее: Людмила Буракова

Инцидент, произошедший 23 января, попал на камеру видеонаблюдения.

«Этот человек неадекватен. Она держит в страхе всю деревню! Вчера, 23 января, она зашла к нам в дом с вилами, угрожала убить четырех человек, в том числе двух детей, потом разбила машину», - рассказала хозяйка дома.

По ее словам, угрозу убийством женщина несколько раз высказала в словесной форме.

«Мы обратились в полицию, написали заявление по поводу проникновения в дом, угроз и порчи имущества, а ее даже не забрали! Мои дети боятся из дома выйти!» - добавила собеседница ПЛН.

В УМВД России по Псковской области корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали, что в территориальный отдел полиции поступило несколько заявлений от участников инцидента на данный момент личности всех установлены. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства конфликта, после чего будет дана правовая оценка случившемуся.