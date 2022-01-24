Происшествия

Пустошанин угнал машину у пенсионерки, чтобы добраться до дома

Пустошанин угнал машину у пенсионерки, чтобы добраться до дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, вечером 20 января в Пустошкинском районе неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-2104. Об этом в полицию заявила пожилая местная жительница.

Полицейские смогли в кратчайшие сроки установить подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался не работающий житель Пустошкинского района 1977 года рождения. По версии следствия, мужчина решил воспользоваться чужой машиной, чтобы добраться до дома.

Угнанный автомобиль обнаружили без технических повреждений.

По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.