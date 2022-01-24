Происшествия

Неизвестный грозился опорочить честь псковича и вымогал деньги

Прокуратура города Пскова признала законным и обоснованным постановление дознавателя ОД УМВД России по городу о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

22 декабря около 1.00 с молодым человеком 2003 года рождения переписывался неизвестный, у пострадавшего требовали 15 000 рублей за нераспространение в социальной сети фотографий, порочащих его честь и достоинство.

Санкция части 1 статьи 163 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового, заметили в прокуратуре.