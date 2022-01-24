Происшествия

Пропавшую около десяти лет назад женщину разыскивают в Пскове

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Елену Никандрову 1983 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Родственники утратили связь с псковичкой в 2012 году. Приметы женщины: на вид 40 лет, среднего телосложения, рост 172 сантиметра, лицо прямоугольной формы, зеленые глаза, волосы средней длины, русые, крашеные. Кроме того, у нее, предположительно, на щеке с левой стороны шрам длиной 2-3 сантиметра.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Елены Никандровой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).