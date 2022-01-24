Происшествия

Ссора из-за уборки снега привела к убийству в Великолукском районе

Жителя Великолукского района обвиняют в убийстве соседа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: pixabay.com

По версии следствия, вечером 22 января мужчина поссорился с соседом на территории садоводческого товарищества в Великолукском районе из-за уборки снега возле дачного участка. В результате конфликта он выстрелил в потерпевшего из ружья. С полученным ранением пострадавший был госпитализирован, однако на следующий день скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в убийстве, по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Оружие изъято из незаконного оборота в ходе следственных мероприятий, добавили в ведомстве.