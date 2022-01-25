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«Побег из Шоушенка»: Наталия Соколова прокомментировала случай исчезновения дошкольников из детсада

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова прокомментировала инцидент с самовольно покинувшими детсад дошкольниками. Пост под названием «Побег из Шоушенка» она разместила в своем инстаграм-аккаунте.

«В понедельник двое пятилетних детей сбежали с территории детского сада. Вышли за калитку вместе с входящими людьми... По имеющейся информации, беглецы самовольно покинули территорию учреждения и через весь город отправились на автобусе в гости, на Запсковье. Именно там они и были обнаружены сотрудниками ППС УМВД России по городу Пскову. В настоящее время идёт проверка всех обстоятельств инцидента», - написала детский омбудсмен.

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Она выразила непонимание, как такое могло произойти. «Слава Богу, все обошлось. И можно было бы улыбнуться, если бы не было так грустно, - сказала Наталия Соколова. - И вот опять возникает вопрос о людском безразличии. Дети вышли через калитку, стояли на остановке, ехали в автобусе, шатались по магазину, шли по улице... двое дошколят. И никто не отреагировал. А как вы поступили бы в такой ситуации, увидев детей одних, без взрослых?»