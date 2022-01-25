Происшествия

Ночью в деревне Борисовичи Псковского района сгорел автомобиль

Автомобиль сгорел в деревне Борисовичи Псковского района 26 января. Возгорание на улице Завеличенской произошло в 00.54. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Автомобиль ВАЗ-21061 2005 года выпуска выгорел изнутри по всей площади.

Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки в моторном отсеке.

Кроме того, 25 января в 15.04 возгорание ликвидировали на улице 3-й Ударной Армии в Себеже. В жилом доме над кровлей огонь повредил асбестовую трубу, причина - ее неправильное устройство.