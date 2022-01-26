Происшествия

«Заманивал конфетами»: великолучане предупреждают об эксгибиционистах

Жители Великих Лук и деревни Переслегино Великолукского района сообщают об эксгибиционистах на улицах. Об этом они пишут в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

«Родители, будьте бдительны! В районе Малышева, возле 17-й школы, стоит странный мужчина. Сейчас дочка (взрослая) шла из аптеки мимо школы, и этот мужчина сказал ей: "Привет, пошли со мной". Дочь ничего не сказала, пошла дальше (с такими лучше не связываться), он пошел за ней, потом вернулся обратно», — рассказала великолучанка.

Другая женщина сообщила, что завуч говорил старшеклассникам о том, что в деревне Переслегино «ходит педофил или какой то ненормальный». «Заманивал третьеклассников конфетами. Сегодня около школы была полиция. Будьте бдительны, скажите детям...» — предупредила она.

«У педофилов обострение началось? Каждый день, все новые случаи. Кошмар! Ребенка страшно от себя на шаг отпускать!» — высказалась участница группы.

«Настораживает. Все на страхе. Кругом маньяки, "извращуги" и прочая нечисть. Люди запуганы, детей одних в школу боятся отпустить...» — включился в беседу мужчина.

«Надо оповещать сразу все школы, а вообще — вызывать полицию, пусть проверят», — добавила великолучанка.