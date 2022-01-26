Происшествия

Автомобиль дрифтера сгорел в псковской деревне

В деревне Борисовичи Псковского района напротив торгового центра сгорел автомобиль дрифтера. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Происшествие произошло на улице Завеличенской в 00.54. В результате сгорел ВАЗ-21061 2005 года выпуска. Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки в моторном отсеке.

Смотрите также Ночью в псковской деревне Борисовичи сгорел автомобиль

Напомним, недавно молодой человек в Пскове с друзьями купил на краденные деньги несколько подержанных автомашин отечественного производства, на которых они катались до отправки на металлолом.