Происшествия

Великолучанка принесла фальшивые деньги в местное финучреждение

Банкноту достоинством две тысячи рублей с признаками подделки изъяли в одном из финансовых учреждений Великих Лук 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивые деньги обнаружили в кассе финансового учреждения. По имеющимся сведениям, купюра поступила от местной жительницы. На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!» - напомнили в ведомстве.