Происшествия

Погрузчик загорелся в Опочецком районе

Погрузчик «Маниту» загорелся в деревне Разувайка Опочецкого района 26 января в 11.27. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание аккумуляторной батареи, в результате поврежден моторный отсек машины.

Еще один пожар произошел в 23.06 в деревне Васильевское Пушкиногорского района. В итоге жилой дом на улице Юбилейной остался без кровли. Предположительная причина возгорания - неисправность дымовой трубы.

Ранее, в 10.38, на улице Юности в поселке Пушкинские Горы сгорел пластиковый мусорный контейнер. Это случилось из-за неосторожного обращение с огнем.