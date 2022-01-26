Происшествия

Росгвардейцы пресекли кражу из магазина в Великих Луках

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

26 января в 18:05 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» задержали молодого человека, который совершил кражу из магазина на Октябрьском проспекте. 18-летний местный житель решил вынести без оплаты бутылку спиртного.

Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

По факту кражи проводится проверка, добавили в ведомстве.