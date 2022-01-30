Происшествия

Пропавшую осенью девушку продолжает искать псковская полиция

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Маргариту Кислову 1992 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 16 ноября 2021 года псковичка ушла с места жительства, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 28-29 лет, рост около 155-158 сантиметров, худощавого телосложения, лицо округлой формы, волосы русые до плеч, глаза серо-зеленые, брови дугообразные, уши с проколами.

Девушка была одета в черную матерчатую куртку на «молнии» с капюшоном, джинсовые темно-синие брюки, черные кроссовки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Маргариты Кисловой, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.