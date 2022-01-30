Происшествия

В Псковской области обезвредили минное поле времен войны

Саперы-десантники из Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения в ходе очистки местности Себежского района в ноябре 2021 года обнаружили противопехотное минное поле времен Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны 30 января.

«В ходе кропотливой работы было обезврежено и утилизировано более 800 мин образца 1941 года», - отметили в ведомстве.

Военные инженеры Воздушно-десантных войск ежегодно выполняют задачи по очистке местности от взрывоопасных предметов в местах боев во время Великой Отечественной войны. Всего за 2021 год подвижные группы разминирования ВДВ обезвредили более 15 тысяч взрывоопасных предметов, проверили и очистили свыше 254 квадратных километров.

Кроме того, десантники ежегодно в соответствии с поступающими заявками от администраций субъектов РФ оказывают помощь в ликвидации последствий ледоходов и паводков.

«В целях выполнения этих задач в соединения и воинских частях на весенний период создаются специальные подвижные отряды. В каждом соединении подготовлена группа подрывников, способная взрывным способом защитить мосты и другие гидротехнические сооружения от негативных факторов ледохода», - добавили в ведомстве.