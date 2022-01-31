Происшествия

Лес на 100 тысяч рублей конфисковали в Псковской области

В Псковской области конфисковали лес на 100 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Фото: региональное УФССП России

Некая компания, занимающаяся оптовой торговлей древесным сырьем, перевозила бревна в Латвию, но декларировала не весь груз. Псковская таможня пресекла это нарушение. Далее дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ направили в суд.

Суд признал таможенного представителя компании виновным и постановил назначить ему наказание в виде конфискации товара - бревен ели, рыночная стоимость которых, по заключению эксперта, составила около 100 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель ОСП по ВАПД по Пскову и Псковскому району исполнил решение суда передать конфискованные лесоматериалы в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях. Денежные средства, вырученные от продажи конфискованных бревен, перечислят в доход государства.