Происшествия

Москвич возместит причиненный во время рыбалки в Себежском районе ущерб

Москвич оплатит причиненный Себежскому району ущерб во время рыбалки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что 11 октября 2021 года на озере Залосемское житель Московской области ловил рыбу тремя сетями. При этом сети, как орудие лова, запрещены, а разрешения на вылов рыбы у мужчины не было. Рыбачил нарушитель с весельной лодки. Таким образом он незаконно добыл три щуки, леща и окуня.

Государственный инспектор отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного ТУ Росрыболовства составил в отношении нарушителя протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ.

Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в сумме 3000 рублей без конфискации судна и других орудий добычи водных биологических ресурсов. Кроме того, с правонарушителя в пользу бюджета муниципального образования «Себежский район» взыскали ущерб, причиненный незаконной рыбной ловлей, в сумме 3 525 рублей.