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Великолучанин получил условный срок за хранение наркотиков

Великолукский городской суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, обвиняемому в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в апреле 2021 года подсудимый, находясь недалеко от одного из предприятий города, раскопал, подобрал и присвоил себе без цели сбыта наркотическое средство, которое хранил для личного употребления. Полицейские во время досмотра обнаружили и изъяли у него вещество в виде порошка и кристаллов белого цвета в крупном размере.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию. Учитывая это, суд признал великолучанина виновным в совершении преступления по части 2 статьи 228 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, его обязали пройти курс лечения от наркомании. Приговор суда в законную силу пока не вступил.