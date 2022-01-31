Происшествия

Пожар повредил трубу, подающую отопление в швейных цех ООО «Псков-Полимер»

В результате пожара, произошедшего на предприятии ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) 31 января, была повреждена труба, подающая отопление в цех швейного производства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«В связи с этим руководство предприятия приняло решение о предоставлении сотрудникам фабрики выходных дней на период ремонтно-восстановительных работ, с сохранением заработной платы», - отметили в ООО «Псков-Полимер».

Напомним, пожар произошел сегодня, 31 января, утром на улице Железнодорожной в Пскове. Площадь возгорания составила примерно 1000 квадратных метров. Пожарные бригады прибыли на место оперативно и ликвидировали пожар. Никто не пострадал.