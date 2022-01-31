Происшествия

Знакомые рассказали о смерти погибшего на великолукском предприятии мужчины

34-летний мужчина, который погиб на предприятии «Великолукский мясокомбинат» 22 января, был кладовщиком.

Фото: личная страница погибшего в социальной сети «ВКонтакте»

Семья мужчины узнала о гибели мужа и сына утром выходного дня. В ту субботу он вышел на работу на мясокомбинат в деревне Покарево Великолукского района. Приехала машина – привезли стропы. Вместе с товарищами мужчина пошел их выгружать, хотя в его должностные обязанности это не входило, об этом уже после несчастного случая рассказали его знакомые. Во время разгрузки он получил удар по голове одной и металлических конструкций.

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